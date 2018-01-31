Артем Дзюба пополнил тульский «Арсенал»

31 Янв. 2018 2018-01-31T15:12:31+03:00

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Официальный сайт «Арсенала» в среду сообщил, что 29-летний нападающий Артем Дзюба будет выступать за тульскую команду на правах аренды. Это уже, кстати, третий случай в карьере форварда, когда его отдают на время в другой клуб. Раньше Дзюба на правах аренды выступал за «Томь» и «Ростов».

В 2015 году Артем перешел в «Зенит», но в конце прошлого года выпал из основного состава. Итальянский тренер Роберто Манчини выпускал Дзюбу в основном на замену и футболист стал терять игровую практику. Вскоре Дзюба стал выпадать и из состава сборной России, за которую он провел 22 матча и забил 11 мячей. Так что вариант с арендой, похоже, выгоден всем.

Кстати, вместе с Дзюбой до конца сезона за тульский клуб может играть и другой игрок «Зенита» Иван Новосельцев.

Ранее сообщалось, что половину зарплаты футболисты будут получать в «Арсенале», а половину будет платить «Зенит». При этом оба игрока, оказавшиеся на скамейке запасных питерского клуба, согласились на более чем двукратное понижение окладов.