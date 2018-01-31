2018-01-31T15:25:22+03:00
Экономика

В России на четверть снизился объем поддельных купюр

При этом больше половины фальшивок составляют пятитысячные купюры
Екатерина БОЛГОВА
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Количество фальшивых купюр в России снизилось на четвертьКоличество фальшивых купюр в России снизилось на четвертьФото: REUTERS
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В 2017 года в России на четверть сократился объем обнаруженных поддельных купюр, который составил 45 тысяч 313 штук. Больше половины фальшивок составляют пятитысячные купюры - 26 тысяч 948 штук.

Как сообщила пресс-служба Банка России, годом ранее выявили 61 тысячу 46 поддельных денежных знаков. Таким образом, за прошедший год число фальшивок сократилось на 25%. Около 60% всех случаев пришлось на пятитысячные купюры, их количество по сравнению с 2016 годом сократилось тоже на четверть и составило 26 тысяч 948 штук. Меньше всего было обнраужено поддельных банкнот номиналом 10 рублей - 6 штук.

А также, как отметил Центробанк, число зафиксированных поддельных купюр других стран сократилось в 1,7 раза и составило 2 тысяч 590 штук. Из этого числа были выявлены в основном доллары США - 2 тысяч 343 штук.

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