Глава Роскосмоса лично проинспектировал космодром «Восточный» перед пуском 1 февраля

31 Янв. 2018 2018-01-31T15:42:10+03:00

Ракета-носитель «Союз-2.1а» должна вывеси на орбиту два российских спутника и девять малых иностранных космических аппаратов

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Глава Роскосмоса Игорь Комаров лично проинспектировал объекты старотового и технического комплексов космодрома «Восточный» в преддверии очередного пуска, намеченного на 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Кроме того, в состав делегации Роскосмоса вошел первый заместитель гендиректора Александр Иванов.

Также Комаров принял участие в совещании по готовности к пуску наземной и космической инфраструктуры ракеты «Союз-2.1а». Обсуждался ход работ по завершению строительства объектов первой очереди, и создание второй очереди космодрома «Восточный».

Ожидается, что ракета-носитель «Союз 2.1а» стартует с «Восточного» 1 февраля в 05:07 мск. Она должна доставить на орбиту два российских спутника для дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и №4, а также девять иностранных малых космических аппарата. Это будет уже третий пуск в истории космодрома.