2018-01-31T15:46:57+03:00
В мире

Гражданам Исландии запрещено называть детей именем "Андрей"

Власти посчитали, что его написание не соответствует правилам национального языка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Всего в исландском реестре содержится около 3,6 тысяч именВсего в исландском реестре содержится около 3,6 тысяч именФото: Евгения ГУСЕВА
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Власти Исландии запретили своим гражданам называть детей популярным у славян именем Андрей. Как оказалось, властей не устроило его написание, не соответствующее правилам национального языка.

Претензии, в частности, предъявляются окончанию в имени Andrej. В государственном комитете по личным именам считают, что для передачи звуков правильнее было бы написать Andrei или Andrey. Вероятно, что именно эти варианты и будут внесены в специальный национальный реестр, сообщает газета MBL.

Стоит отметить, что население Исландии составляет всего 335 тыс. человек, поэтому власти страны уделают большое внимание сохранению языковых норм. Так, жители островного государства обычно не полностью заимствуют иностранные слова, а меняют их форму на свой лад.

По этим же причинам, в стране действует реестр допустимых для новорожденных имен. Ему должны строго следовать все исландцы. Исключения делаются, только если оба родителя являются гражданами другого государства.

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