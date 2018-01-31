В США не пустили в самолет «павлина для эмоциональной поддержки»

31 Янв. 2018 2018-01-31T15:47:56+03:00

Авиакомпания United Airlines не пустила в самолет «павлина для эмоциональной поддержки» Фото: REUTERS

Представители авиакомпания United Airlines заявили, что птица не соответствует требованиям по весу и размерам

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В Нью-Йорке не пустили в самолет павлина по имени Декстер, которого хозяйка пыталась взять с собой для «эмоциональной поддержки». Представители авиакомпании

United Airlines заявили, что птица не соответствует требованиям «максимального веса и размера».

Пассажиры с инвалидностью или психическими расстройствами могут провозить на борту успокаивающих их животных, имеющих сертификат. Однако в United Airlines отметили, что хозяйке павлина три раза сообщили, что Декстера не пустят в самолет, но женщина прибыла с ним на посадку и даже пыталась купить ему билет.

Пассажиры часто злоупотребляют возможностью провозить животных «эмоциональной поддержки», поэтому 19 января Delta Airlines объявила об ужесточении соответствующих требований, а позже так же поступила American Airlines, передает ВВС.

В 2014 году US Airways не пустила в самолет свинью для «эмоциональной поддержки», потому что та начала визжать.