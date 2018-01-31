31 Янв. 2018 2018-01-31T16:06:11+03:00

Корова на льду развеселила соцсети. «Как корова на льду» - все же слышали это выражение? А в Китае к нему сняли наглядную иллюстрацию!

«Как корова на льду» - все же слышали это выражение? А в Китае к нему сняли наглядную иллюстрацию! [видео]

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Видео с коровой на льду стало хитом соцсетей. Оно было снято в китайской провинции Чжэцзянь. Ролик показывает, как животное пытается удержаться на ногах на обледеневшей дороге. Но у тёлочки это не выходит! Она падает и дальше едет по льду на пятой точке. Над безуспешными попытками коровы вновь получить четыре точки опоры смеются очевидцы её фиаско. Их смех слышен на видео.

В соцсетях с коровы тоже посмеялись. Более того, зрители сочли, что это видео - лучшая иллюстрация к знаменитому русскому афоризму «как корова на льду».

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