2018-01-31T16:06:11+03:00
В мире

Корова на льду развеселила соцсети

«Как корова на льду» - все же слышали это выражение? А в Китае к нему сняли наглядную иллюстрацию! [видео]
Вера КОН
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Корова на льду развеселила соцсети.«Как корова на льду» - все же слышали это выражение? А в Китае к нему сняли наглядную иллюстрацию!

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Видео с коровой на льду стало хитом соцсетей. Оно было снято в китайской провинции Чжэцзянь. Ролик показывает, как животное пытается удержаться на ногах на обледеневшей дороге. Но у тёлочки это не выходит! Она падает и дальше едет по льду на пятой точке. Над безуспешными попытками коровы вновь получить четыре точки опоры смеются очевидцы её фиаско. Их смех слышен на видео.

В соцсетях с коровы тоже посмеялись. Более того, зрители сочли, что это видео - лучшая иллюстрация к знаменитому русскому афоризму «как корова на льду».

А тем временем в Москве в последний день января сугробы выросли до рекордных 38 сантиметров! С последствиями непогоды борются около 60 тысяч дворников и 14 тысяч единиц спецтехники. По прогнозам, снег в Москве будет идти до конца недели.

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