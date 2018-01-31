Миллер назвал «ключевым» разрешение ФРГ на строительство «Северного потока-2»

31 Янв. 2018 2018-01-31T16:14:57+03:00

Решение немецких властей позволяет перейти к самому важном этапу работ по укладке морской части газопровода

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Разрешение немецких властей начать укладку трубопровода «Северный поток-2» в территориальных водах ФРГ является «ключевым решением», после которого начнутся важнейшие этапы строительства. Об этом заявил журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Это ключевое решение, которое уже сейчас открывает возможность начать строительство самого важного участка нового морского газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии и берегового приёмного терминала в Грайфсвальде», - сказал Миллер.

Напомним, ранее Горное ведомство немецкого города Штральзунд выдало компании-оператору «Северного потока-2» разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в территориальных водах Германии и на материковой части в районе Любмина рядом с Грайсфальдом.

В настоящее время российская сторона ожидает разрешения от немецкого Федерального ведомства по судоходству и гидрографии.