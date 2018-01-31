Пучдемон заявил, что каталонские националисты им пожертвовали

31 Янв. 2018 2018-01-31T16:26:18+03:00

Ранее Конституционный суд поставил жесткие условия для выдвижения Пучдемона в качестве кандидата на пост главы правительства

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Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что сторонники независимости региона "принесли его в жертву".

"Полагаю, вы поняли, что все кончено. Наши люди пожертвовали нами. По крайней мере мной", - цитируют испанские СМИ сообщение Пучдемона, адресованное каталонскому политику Тони Комину, тоже скрывающемуся в Бельгии.

Экс-лидер также выразил надежду, что благодаря этому его соратники смогут выйти из тюрьмы.

"План Монклоа (резиденция премьер-министра Испании) торжествует. Я лишь надеюсь, что благодаря этому все смогут выйти из тюрьмы", - сказал Пучдемон.

При этом в своем микроблоге в Twitter Пучдемон отметил, что к свободе можно двигаться, если «держаться вместе».

«Если мы будем держаться вместе, достойно, демократически и мирно, мы будем двигаться к нашей свободе. Потому что мы имеем на это право, мы это заслужили», - написал политик.

Ранее Конституционный суд поставил жесткие условия для выдвижения Пучдемона в качестве кандидата на пост главы правительства.