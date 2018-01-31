Пучдемон заявил, что каталонские националисты им пожертвовали
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что сторонники независимости региона "принесли его в жертву".
"Полагаю, вы поняли, что все кончено. Наши люди пожертвовали нами. По крайней мере мной", - цитируют испанские СМИ сообщение Пучдемона, адресованное каталонскому политику Тони Комину, тоже скрывающемуся в Бельгии.
Экс-лидер также выразил надежду, что благодаря этому его соратники смогут выйти из тюрьмы.
"План Монклоа (резиденция премьер-министра Испании) торжествует. Я лишь надеюсь, что благодаря этому все смогут выйти из тюрьмы", - сказал Пучдемон.
При этом в своем микроблоге в Twitter Пучдемон отметил, что к свободе можно двигаться, если «держаться вместе».
«Если мы будем держаться вместе, достойно, демократически и мирно, мы будем двигаться к нашей свободе. Потому что мы имеем на это право, мы это заслужили», - написал политик.
Ранее Конституционный суд поставил жесткие условия для выдвижения Пучдемона в качестве кандидата на пост главы правительства.