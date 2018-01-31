2018-01-31T16:43:17+03:00
Звезды

Суд в Нью-Йорке отклонил иск к U2 о плагиате

Все потому что никаких доказательств "воровства" истец предоставить не смог
Ольга АНТОНОВА
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Боно посчитал, что речь о заимствовании идти не может, так как истец не предоставил никаких доказательствБоно посчитал, что речь о заимствовании идти не может, так как истец не предоставил никаких доказательствФото: REUTERS
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Нью-Йоркский суд отклонил иск о плагиате композитора из Великобритании Пола Роуза к группе U2 и её лидеру Боно. Он посчитал, что речь о заимствовании идти не может, так как истец не предоставил никаких доказательств, что элементы песни Nae Slappin были взяты из произведения британского музыканта.

Напомним, в феврале 2017 года композитор и гитарист Пол Роуз в судебном иске обвинил Пола Хьюсона (Боно) в том, что он использовали некоторые элементы его песни Nae Slappin при написании хита «The Fly», который входит в альбом «Achtung Baby» 1991 года. Роуз потребовал компенсацию в размере пяти миллионов долларов.

Музыканты U2 же клялилсь, что «между песнями нет ничего схожего». Следом у них возник встречный вопрос к истцу: почему он молчал так много лет, прежде чем предъявить свои претензии?! – пишет сайт «Свободная пресса».

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