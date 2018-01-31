Кабмин поддержал возможность регистрации юрлиц без офиса
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что кабмин поддержал идею о возможности регистрации юридического лица без офиса, а на базе почтового ящика или электронного сервиса.
«С точки зрения физического адреса — это тектонический сдвиг для корпоративного законодательства. Это перевод всей системы регистрации в соответствии с реалиями современной цифровой экономики»,— сказал Орешкин по итогам заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Он отметил, что участники мероприятия решили упростить процедуру регистрации новых бизнесов.
«Мы договорились о том, чтобы те бизнесы, которые будут регистрироваться в электронном формате, будут регистрироваться с нулевой платой. Это подразумевает отмену госпошлин для регистрации нового бизнеса в электронном формате», - добавил Орешкин.
По его словам, представители банковской сферы готовы предоставлять услуги по открытию счета с нулевой стоимостью, передает «Интерфакс».