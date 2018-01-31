Посол РФ в КНДР: Москва внимательно следит за ракетной программой Пхеньяна

31 Янв. 2018 2018-01-31T16:40:55+03:00

Александр Мацегора отметил, что уровень технологии и техники северокорейского ВПК заметно вырос за последние годы

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Москва внимательно наблюдает за развитием ракетной программы Пхеньяна и имеет о ней все необходимые данные. Об этом заявил посол России в КНДР Александр Мацегора.

По его словам, за последние годы северокорейская военная промышленность добилась серьезных успехов и расширила возможности своих ракетных вооружений.

«Первые модели северокорейских ракет были похожи на то, что было у других стран, то последние образцы, которые КНДР показывает на парадах, — это, скорее всего, их собственные разработки», - добавил посол в интервью РИА Новости.

Дипломат также отметил, что КНДР никогда заранее не уведомляет Россию о ракетно-ядерных испытаниях. При этом тесты проводятся так, чтобы не нанести ущерба соседним странам, а гарантии безопасности даются «задним числом».

В то же время определенные риски, связанные с испытаниями Пхеньяна, существуют, признал дипломат.

«Поэтому мы считаем решение ядерной проблемы Корейского полуострова для нас приоритетной задачей», - подчеркнул Мацегора.