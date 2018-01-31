2018-01-31T16:48:31+03:00
В мире

Генсек НАТО рассказал об опасности «назойливой России»

Йенс Столтенберг включил РФ в список главных угроз безопасности мира
Алексей КАРЕЛИН
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Йенс Столтенберг назвал Россию "одной из главных угроз" международной безопасностиЙенс Столтенберг назвал Россию "одной из главных угроз" международной безопасностиФото: REUTERS
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Россию "одной из главных угроз" международной безопасности наравне с терроризмом и кибератаками.

«Нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, навязчивая Россия, которая нарушает международные границы, ядерное укрепление Северной Кореи и развитие межконтинентальных баллистических ракет являются фундаментальными угрозами глобальной безопасности и стабильности», - рассказал генсек НАТО сербскому изданию «Политика».

При этом, по словам Столтенберга, для НАТО важно поддерживать с Россией хорошие отношения - ради стабильности на Балканах и за пределами региона.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поставил Россию в один ряд с «режимами-изгоями».

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