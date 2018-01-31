Захарова сравнила британского министра с Джеймсом Бондом

31 Янв. 2018 2018-01-31T16:51:29+03:00

В МИД РФ считают абсурдом заявления главы Минобороны Великобритании о "российской угрозе"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с Джеймсом Бондом министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, а его заявления о «российской угрозе» назвала абсурдом.

Напомним, ранее Уильямсон в статье для Daily Telegraph заявил, что Россия "разрабатывает план по уничтожению важнейшей инфраструктуры Соединенного Королевства".

По словам Захаровой, такие высказывания осложняют возможность нормализации российско-британских отношений.

"Такое впечатление, что в этот момент, когда министр обороны Великобритании делал эти заявления, он внутренне считал, что снимается в новой серии про Джеймса Бонда", — сказала Захарова.

Она отметила, что и в самом Королевстве заявление вызывало недоумение.

"Очевидно, что подобные заявления просто абсурдны. Они просто усложняют и осложняют перспективу выправления двухсторонних отношений и совместной работы над реальными вызовами современности", — добавила дипломат.