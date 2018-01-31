31 Янв. 2018 2018-01-31T17:18:06+03:00

В Новой Москве в 2018 году откроют шесть новых станций метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В 2018 году в Новой Москве откроются шесть станций метро - две станции на Калининско-Солнцевской линии и четыре на Сокольнической линии.

"Мы рассчитываем, что до конца текущего года на территории Новой Москвы появятся шесть новых станций", - заявил на круглом столе руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он отметил, что планируются к открытию в текущем году станции "Говорово" и "Рассказовка" на Калининско-Солнцевской линии, а также "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово" на Сокольнической линии. Всего до 2035 года в ТиНАО откроют больше 20 станций метро и четыре электродепо.

Кроме того, в 2018-2020 годах в Новой Москве ,заработают девять новых маршрутов общественного транспорта и откроются 56 остановок. А также к 2035 году в ТиНАО начнут курсировать 93 пригородных поезда, будут запущены 24 транспортно-пересадочных узла, передает ТАСС.