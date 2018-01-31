Около пяти миллионов заявок на билеты ЧМ-2018 подали в первый период второго этапа

31 Янв. 2018 2018-01-31T17:36:07+03:00

Около 5 млн билетов на матчи ЧМ-2018 запросили в ходе первого периода второго этапа продаж Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 31 января, завершился первый период второго этапа продажи билетов на матчи чемпионата

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В ходе первого периода второго этапа продаж поступило больше 4,9 миллиона заявок на билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

В среду, 31 января, завершился первый период второго этапа продажи билетов на матчи чемпионата. Всего подали 4 905 169 заявок. Из-за высокого спроса будет проведена случайная жеребьевка заявок. Отмечается, что больше всего заявок поступило из России - 2 503 957 штук, а 49% билетов запрошены иностранными болельщиками.

"В то время как болельщики из Германии (338,414), Аргентины (186,005), Мексики (154,611), Бразилии (140,848), Польши (128,736), Испании (110,649), Перу (100,256), Колумбии (87,786), США (87,052) и Голландии (71,096) также входят в число лидеров в этом отношении", - говорится в сообщении ФИФА.

Напомним, ранее сообщалось, что во время первого периода второго этапа продаж количество заявок превысило данные прошлого чемпионата, прошедшего в Бразилии.