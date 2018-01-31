Около пяти миллионов заявок на билеты ЧМ-2018 подали в первый период второго этапа
В ходе первого периода второго этапа продаж поступило больше 4,9 миллиона заявок на билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.
В среду, 31 января, завершился первый период второго этапа продажи билетов на матчи чемпионата. Всего подали 4 905 169 заявок. Из-за высокого спроса будет проведена случайная жеребьевка заявок. Отмечается, что больше всего заявок поступило из России - 2 503 957 штук, а 49% билетов запрошены иностранными болельщиками.
"В то время как болельщики из Германии (338,414), Аргентины (186,005), Мексики (154,611), Бразилии (140,848), Польши (128,736), Испании (110,649), Перу (100,256), Колумбии (87,786), США (87,052) и Голландии (71,096) также входят в число лидеров в этом отношении", - говорится в сообщении ФИФА.
Напомним, ранее сообщалось, что во время первого периода второго этапа продаж количество заявок превысило данные прошлого чемпионата, прошедшего в Бразилии.