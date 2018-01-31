Песков: Путин еще не принял решения о дате послания Федеральному собранию

31 Янв. 2018 2018-01-31T17:50:20+03:00

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщал, что глава государства выступит с ежегодным обращением до президентских выборов

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В среду, 31 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин еще не принял решения о дате послания Федеральному Собранию. Об этом сообщил спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

Напомним, 24 декабря 2017 года Песков сообщал, что глава государства выступит с ежегодным обращением к парламенту до президентских выборов, то есть до 18 марта 2018 года.

"Будет до выборов", - сказал ранее представитель Кремля, не назвав точную дату выступления Путина.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выступал с обращением к Федеральному собранию перед своей большой пресс-конференцией. Но в 2017 году общение с журналистами произошло раньше - 14 декабря. При этом ряд в СМИ появилась информация, что послание парламенту будет перенесено на февраль 2018 года.