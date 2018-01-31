Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в Конгрессе в Сочи

31 Янв. 2018 2018-01-31T17:59:01+03:00

По словам официального представителя МИД РФ, отказ не омрачил атмосферу форума

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что неучастие ряда представителей сирийской оппозиции в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи является политической ошибкой.

«Мы, безусловно, сожалеем о позиции тех сирийских оппозиционеров, которые по различным причинам, в том числе в первую очередь под влиянием внешних сил, решили (и сделали это в последний момент) воздержаться от участия в Конгрессе», - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что организаторы пытались переубедить этих представителей, но это не увенчалось успехом.

«Их пытались убедить изменить решение, даже задержали открытие форума, но безрезультатно. Убеждены в том, что это политическая ошибка», — добавила дипломат.

При этом она подчеркнула, что отказ от участия некоторых оппозиционеров не омрачил атмосферу форума.

Напомним, ранее организаторы сообщили, что в Конгрессе сирийского нацдиалога приняли участие 1511 делегатов, представлявших все слои сирийского сообщества.