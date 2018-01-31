Захарова: подход Вашингтона к ситуации в Афганистане несостоятелен
Вашингтон намерен наращивать военное присутствие в Афганистане. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«США по-прежнему делают ставку лишь на силовое решение, хотя развитие событий в этой стране, особенно последнее, доказывает, что этот подход абсолютно несостоятельный», - передает слова Захаровой ТАСС.
Представитель МИД заявил о готовности России организовать в Москве или другом нейтральном месте площадку для переговоров Кабула и представителей движения «Талибан» (организация запрещена в РФ). Россия добивалась и продолжит добиваться примирения сторон, говорит Захарова.
Напомним, 27 января в Кабуле прогремел взрыв, который унес жизни 95 человек, еще 163 получили ранения. Ответственность за происшествие взяло на себя движение талибов.