Захарова: подход Вашингтона к ситуации в Афганистане несостоятелен

31 Янв. 2018 2018-01-31T18:00:59+03:00

Россия готова предоставить площадку для примирения Кабула и талибов

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Вашингтон намерен наращивать военное присутствие в Афганистане. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«США по-прежнему делают ставку лишь на силовое решение, хотя развитие событий в этой стране, особенно последнее, доказывает, что этот подход абсолютно несостоятельный», - передает слова Захаровой ТАСС.

Представитель МИД заявил о готовности России организовать в Москве или другом нейтральном месте площадку для переговоров Кабула и представителей движения «Талибан» (организация запрещена в РФ). Россия добивалась и продолжит добиваться примирения сторон, говорит Захарова.

Напомним, 27 января в Кабуле прогремел взрыв, который унес жизни 95 человек, еще 163 получили ранения. Ответственность за происшествие взяло на себя движение талибов.