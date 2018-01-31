Здание кабмина Украины заблокировали военные пенсионеры.

31 Янв. 2018 2018-01-31T21:36:38+03:00

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В Киеве 150 военных пенсионеров устроили митинг под окнами кабмина Украины. Они недовольны постановлением правительства №704 и требуют выплаты «достойных пенсий».

Протестующие перекрыли Садовую улицу и требуют встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом. В здание украинского кабмина никого не впускают и не выпускают из него.

Это уже не первый митинг военных пенсионеров. 11 января у здания кабмина собралось около 200 человек, сообщают украинские СМИ. Тогда они выражали готовность перекрыть железнодорожные пути, магистрали, аэропорты и другие объекты.

В конце лета 2017 года правительство Украины приняло постановление, по которому в 2018 году пенсии военных должны пересчитать. Если сейчас военным пенсионерам платят в районе 1200-1300 гривен, то после пересчета их пенсия равнялась бы примерно 4600 гривнам. Однако 27 декабря кабмин Украины перенес пересчет пенсий на 2019 год.