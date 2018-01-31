Воришку настигла мгновенная карма

31 Янв. 2018 2018-01-31T18:07:58+03:00

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Иногда бумеранг судьбы настигает людей мгновенно. Видимо, так и произошло с преступницей, которая сломала ногу, когда пыталась украсть чужие посылки. Случай попал на камеры видеонаблюдения. Произошёл он в американском городе Безел (штат Вашингтон). Ролик опубликовал в Facebook Дэвид Абабнех - это в его дом пришла воришка.

- Курьер принёс нам 3 коробки. В одной из них были дорогостоящие лекарства. Преступники попали на видео. Надеюсь, кто-то сможет их опознать. Я люблю карму, она с ними правильно расправилась. Если у кого-то есть информация о подозреваемых, пожалуйста, свяжитесь с шерифом округа по номеру телефона 425-407-3999, - подписал ролик Абабнех.

В ролике видно, как воришка подошла к чужому дому, чтобы забрать лежащие возле него коробки. Курьер их доставил буквально минутой раньше. Возвращаясь к машине, девушка упала и, видимо, сломала ногу. Ей на помощь пришёл подельник. Позже он вернулся за коробками и всё-таки забрах их. Пока преступники не задержаны.