Фанат Гарри Поттера пытался пройти сквозь стену

31 Янв. 2018 2018-01-31T18:39:22+03:00

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Один из многочисленных поклонников поттерианы пытался повторить прыжок юных волшебников на вокзале Кингс-Кросс. Чтобы очутиться в школе чародейства Хогвартс, парень со всех ног бросился в кирпичную стену с табличкой «Платформа 9¾». Врезавшись, фанат Гарри упал и прокричал: «Вот чёрт, закрыто!». Однако молодой человек весьма быстро оправился после удара о стену, встал и убежал в толпу пассажиров, которые нечаянно стали свидетелями неудавшегося «волшебства».

Очевидцы стали шутить: видимо, вот что происходит, когда тебя исключают из Хогвартса...

Напомним, в книгах про Гарри Поттера платформа номер девять и три четверти находится на лондонском вокзале «Кингс Кросс». Чтобы на неё попасть, необходимо пройти сквозь барьер, разделяющий платформы 9 и 10.

В прошлом году Гарри Поттер отметил юбилей. Первой сказке о юном волшебнике «стукнуло» 20 лет. Поттериана переведена на 77 языков.