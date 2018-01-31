В мебельном магазине Австралии продали тумбочки с секретными правительственными госдокументами

31 Янв. 2018 2018-01-31T19:52:49+03:00

Федеральная полиция Австралии потеряла почти 400 файлов национальной безопасности в период с 2008 по 2013 годы

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Кабмин Австралии инициировал срочное расследование по поводу продажи секретных государственных бумаг. Они хранились в запертых тумбочках, которые продавались без ключей в одном из мебельных магазинов Канберры.

Покупатель долгое время не открывал тумбы, а потом спилил замки и нашел бумаги с грифами «совершенно секретно», «конфиденциально» и «только для граждан Австралии». В документах фигурируют четыре премьера Австралии, один из которых – Тони Эббот – покинул пост в 2015 году.

В бумагах говорится, что федеральная полиция Австралии потеряла почти 400 файлов национальной безопасности в период с 2008 по 2013 годы. Кроме того, документы касаются антитеррористической борьбы Австралии.

Госбумаги неизвестный покупатель передал местному телеканалу ABC. Обычно подобные документы публикуют в сильно отредактированном виде спустя 20 лет сообщает Associated Press.