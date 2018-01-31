31 Янв. 2018 2018-01-31T19:07:59+03:00

В Пентагоне рассказали, как будет проходить война с Россией и Китаем Фото: REUTERS

В соответствии с новой американской Национальной оборонной стратегией, РФ рассматривается как глобальная, а не исключительно европейская угроза

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Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Пол Сельва рассказал, как будут проходить вероятные военные конфликты с Россией и Китаем.

В интервью порталу Defense News Сельва выразил мнение, что это две уникальные схватки, которые имеют общие элементы, но в целом принципиально различаются. В случае столкновения с Китаем решающие битвы произойдут на море и в воздухе, в то время как сухопутные войска и корпус морской пехоты возьмут функцию поддержки.

Конфликт с Россией будет иным: здесь будут задействованы в основном сухопутные и военно-воздушные силы. Однако и флот сыграет важную роль на этапе доставки войск в Европу.

Сельва подчеркнул, что в соответствии с разрабатываемой Национальной оборонной стратегией Россия намеренно рассматривается как «глобальная», а не исключительно европейская угроза.

Стратегам Пентагона предстоит определить, какое столкновение — с Россией или Китаем — наиболее вероятно, и хватит ли средств на подготовку ко всем вызовам сразу.