Российский пассажирский самолет экстренно приземлился в США

31 Янв. 2018 2018-01-31T19:27:25+03:00

Экипаж запросил посадку в связи с возникшей неисправностью двигателя Фото: REUTERS

Никто из находившихся на борту не пострадал

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Служба таможенного и пограничного контроля США сообщила, что рейс российского чартерного авиаперевозчика Azur Air, следовавший из России на Кубу, совершил экстренную посадку в аэропорту Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси), неподалеку от Нью-Йорка. Экипаж запросил посадку в связи с возникшей неисправностью двигателя.

На борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа. Все они сейчас находятся в зоне вылета аэропорта Атлантик-Сити.

В аэропорт уже выехали дипломаты Генерального консульства России в Нью-Йорке для оказания россиянам необходимого содействия.