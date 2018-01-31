Российский пассажирский самолет экстренно приземлился в США
Никто из находившихся на борту не пострадал
Экипаж запросил посадку в связи с возникшей неисправностью двигателяФото: REUTERS
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Служба таможенного и пограничного контроля США сообщила, что рейс российского чартерного авиаперевозчика Azur Air, следовавший из России на Кубу, совершил экстренную посадку в аэропорту Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси), неподалеку от Нью-Йорка. Экипаж запросил посадку в связи с возникшей неисправностью двигателя.
На борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа. Все они сейчас находятся в зоне вылета аэропорта Атлантик-Сити.
В аэропорт уже выехали дипломаты Генерального консульства России в Нью-Йорке для оказания россиянам необходимого содействия.