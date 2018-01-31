31 Янв. 2018 2018-01-31T19:53:58+03:00

Глава«Нафтогаза»: Решение ФРГ оставляет Украине мало времени для противодействия «Северному потоку-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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У Украины остается все меньше времени для противодействию российскому проекту газопровода в Германию «Северный поток-2». Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Таким образом он прокомментировал разрешение властей ФРГ компании-оператору газопровода начать строительство в немецких территориальных водах.

«Очередной звоночек для всех нас. Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало», - написал Коболев на своей странице в Facebook.

Напомним, помимо Германии свое согласие на строительство «Северного потока-2» должны дать Финляндия, Швеция и Дания, по территориальным водам которых пойдет газопровод. Компания Nord Stream 2 планирует начать укладку уже летом 2018 года.

Против проекта активно выступают Украина, которой грозит потеря доходов от транзита российского газа, а также Польша и США, имеющие собственные амбициозные планы по продвижению сжиженного газа на европейском рынке.