31 Янв. 2018 2018-01-31T22:12:07+03:00

СМИ: Украина не пустила своих журналистов на ЧМ-2018 в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утверждается, что национальная футбольная федерация отказала репортерам в аккредитации из «соображений безопасности»

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Федерация футбола Украины отказала в аккредитации журналистам, которые собирались отправиться на Чемпионат мира-2018 в России.

Как сообщает телеканал Eurosport со ссылкой на осведомленные источники, ФФУ пообещала выдать репортерам необходимые для подачи заявки электронные ключи до 31 января. Однако за несколько дней до этого журналисты узнали, что им отказано в аккредитации из «соображений безопасности».

Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что Киев ведет переговоры с национальными федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота ЧМ-2018 или организации протестов в рамках турнира.

Напомним, сборная Украины не выступит на Чемпионате мира в России. В октябре 2017 года подопечные Андрея Шевченко проиграли хорватской сборной в заключительном матче группового этапа европейского отборочного турнира, после чего не смогли попасть в стыковые матчи.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.