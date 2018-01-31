31 Янв. 2018 2018-01-31T22:37:42+03:00

При посадке в аэропорту Волгограда в салоне самолета произошло возгорание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате происшествия никто не пострадал

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При посадке в аэропорту Волгограда в салоне самолета Airbus А320 произошло возгорание. Об этом сообщили в региональных правоохранительных органах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, причиной возгорания стала зарядка от мобильного телефона. Борт следовал рейсом из Москвы.

«Закоротила зарядка от телефона и произошло небольшое задымление. Все было сразу же было потушено», - рассказал собеседник агентства.

Экипажу самолета удалось самостоятельно ликвидировать возгорание. Все пассажиры были благополучно эвакуированы из салона, никто в результате происшествия не пострадал. Все обстоятельства инцидента выясняются.

В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме, рейсы выполняются согласно расписанию.

«Да, у нас на данный момент аэропорт работает», - заявили ТАСС в справочной службе аэропорта.