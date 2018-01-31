2018-01-31T22:55:38+03:00
Экономика

Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых

Согласно оценке регулятора, американская экономика развивается уверенными темпами
Денис СУХОВ
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Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовыхФедеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовыхФото: REUTERS
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Федеральная резервная система оставила без изменения базовую ставку, сохранив ее на уровне 1,25-1,5% годовых. Об этом говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение совпало с ожиданиями большинства экспертов и аналитиков. В FOMC отметили, что экономическая активность в стране продолжает расти уверенными темпами вместе с укреплением рынка труда.

«Рост в сфере занятости, потребительских расходов и инвестиций в основной капитал был уверенным, а уровень безработицы оставался низким. В годовом выражении как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и топливо продолжали оставаться ниже 2%», - говорится в пресс-релизе комитета.

При этом регулятор по-прежнему планирует постепенное повышение ставок в этом году.

Напомним, в декабре минувшего года ФРС США повысила базовую процентную ставку до уровня 1,25-1,5%. Тогда в ведомстве прогнозировали три повышения ставки в течение 2018 года.

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