Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых
Федеральная резервная система оставила без изменения базовую ставку, сохранив ее на уровне 1,25-1,5% годовых. Об этом говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
Решение совпало с ожиданиями большинства экспертов и аналитиков. В FOMC отметили, что экономическая активность в стране продолжает расти уверенными темпами вместе с укреплением рынка труда.
«Рост в сфере занятости, потребительских расходов и инвестиций в основной капитал был уверенным, а уровень безработицы оставался низким. В годовом выражении как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и топливо продолжали оставаться ниже 2%», - говорится в пресс-релизе комитета.
При этом регулятор по-прежнему планирует постепенное повышение ставок в этом году.
Напомним, в декабре минувшего года ФРС США повысила базовую процентную ставку до уровня 1,25-1,5%. Тогда в ведомстве прогнозировали три повышения ставки в течение 2018 года.