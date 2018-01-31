В ЛНР опровергли заявление ВСУ о взятии села в Донбассе
В Луганской народной республике опровергли заявление Вооруженных сил Украины о том, что солдаты Незалежной продвинулись вдоль линии разграничения и взяли под свой контроль село в буферной зоне – Новоалександровку (Попаснянский район).
«Село Новоалександровка с окончанием активных боевых действий находится на территории, подконтрольной Украине, а в самом населенном пункте дислоцируется 108 отдельный горно-штурмовой батальон вооруженных сил Украины», - сказал журналистам официальный представитель Народной милиции НЛР Андрей Марочко.
Он уточнил, что населенный пункт, о котором вели речь в Минобороны Украины, находится в 1,8 км от линии соприкосновения, а на территории ЛНР никаких «улучшений тактического положения» ВСУ и взятия украинскими силовиками сел или районов не зафиксировано, передает РИА Новости.
Ранее сюжет «военного телевидения Украины» о взятии Новоалександровки опубликовало на своем сайте министерство обороны страны.
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