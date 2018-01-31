2018-02-01T00:10:20+03:00
Политика

В ЛНР опровергли заявление ВСУ о взятии села в Донбассе

Новоалександровка, о которой рассказывало «военное телевидение Украины», находится на подконтрольной Киеву территории
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бойцы ВСУ в ДонбассеБойцы ВСУ в ДонбассеФото: REUTERS
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В Луганской народной республике опровергли заявление Вооруженных сил Украины о том, что солдаты Незалежной продвинулись вдоль линии разграничения и взяли под свой контроль село в буферной зоне – Новоалександровку (Попаснянский район).

«Село Новоалександровка с окончанием активных боевых действий находится на территории, подконтрольной Украине, а в самом населенном пункте дислоцируется 108 отдельный горно-штурмовой батальон вооруженных сил Украины», - сказал журналистам официальный представитель Народной милиции НЛР Андрей Марочко.

Он уточнил, что населенный пункт, о котором вели речь в Минобороны Украины, находится в 1,8 км от линии соприкосновения, а на территории ЛНР никаких «улучшений тактического положения» ВСУ и взятия украинскими силовиками сел или районов не зафиксировано, передает РИА Новости.

Ранее сюжет «военного телевидения Украины» о взятии Новоалександровки опубликовало на своем сайте министерство обороны страны.

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