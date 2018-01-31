2018-01-31T23:54:34+03:00
Политика

Главред «Страны.ua» сбежал из Киева и попросил политубежища в Австрии

Игорь Гужва пообещал читателям, что интернет-газета будет работать, как обычно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Главред «Страны.ua» утверждает, что уголовные дела против него сфабрикованы властями УкраиныГлавред «Страны.ua» утверждает, что уголовные дела против него сфабрикованы властями УкраиныФото: REUTERS
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Владелец и главный редактор украинского интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии. О том, что он уехал в Вену и рассчитывает там остаться надолго, главред сам сообщил читателям своей газеты.

В опубликованном на сайте «Страны.ua» обращении отмечается, что издание подвергается «беспрецедентному давлению со стороны властей» буквально с первых дней существования, и как только истек срок подписки о невыезде (6 января), Гужва «совершенно легально» покинул Украину. Австрию выбрал потому, что это нейтральная страна «известна своим уважением к правам и свободам человека».

Гужва пообещал, что интернет-газета будет работать, как обычно, а он останется её главредом и станет руководить «Страной.ua» из-за границы. Он утверждает, что все уголовные дела в отношении него сфабрикованы украинскими властями, а «добро» на это давал лично президент Петр Порошенко.

Напомним, Гужву, в частности, обвиняют в вымогательстве взятки в 10 тысяч долларов.

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