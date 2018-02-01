2018-02-01T00:54:04+03:00
Политика

Захарова рассказала, как Украина напала на Россию из-за снегирей

Так официальный представитель МИД ответила на твит Киева об «украинском снегире – звезде российской пропаганды» [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На странице Незалежной в Twitter появилась странная публикация, в которой «украинский снегирь» объявляется «неожиданной звездой российской пропаганды». На этот твит с юмором ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Украина в Twitter напала на Россию (не верю, что пишу это) из-за... снегирей. По мнению Киева — аккаунт официальный — Россия использует образ «украинской птицы снегиря» в пропагандистских целях», - написала она на своей странице в Facebook.

«Москва в ответ познакомила «украинскую птицу» с «российским братом» и высказала надежду, что, говоря на одном языке, пернатые без проблем договорятся и даже встретятся», - иронизирует Мария Зазарова.

И задает риторический вопрос: «Что следующее? Картофель?»

Москва познакомила «украинскую птицу» с «российским братом» Фото: Facebook

Москва познакомила «украинскую птицу» с «российским братом»Фото: Facebook

На странице России в Twitter подписчикам представили «российского снегиря», который «с удивлением узнал, что есть границы для птиц, и теперь хочет встретиться со своим другом из Украины, чтобы обсудить эту проблему».

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