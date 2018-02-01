Azur Air направит за россиянами в США другой самолет

1 Февр. 2018 2018-02-01T01:17:42+03:00

Ожидается, что лайнер прибудет в Атлантик-Сити из кубинского Варадеро в 3:40 мск

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Наших туристов, самолет которых по дороге на Кубу приземлился в американском городе Атлантик-Сити (штат Нью- Джерси), уже через несколько часов доставят на Остров Свободы другим лайнером, он уже вылетел из кубинского Варадеро.

О том, что авиакомпания Azur Air отправляет в Атлантик-Сити борт за пассажирами рейса ZF 555, рассказала журналистам пресс-секретарь компании-перевозчика Анастасия Матюшина. Она уточнила: ожидается, что лайнер прибудет в Соединенные Штаты в 3:40 по московскому времени, «и в минимально короткие сроки заберет пассажиров для доставки их к месту назначения – на Кубу».

«Так как время полета из России резервного воздушного судна составляет более 10,5 часов, направлять его в США не целесообразно. Резерв будет предоставлен для пассажиров, готовящихся вылетать с Кубы, их привезут в аэропорт к новому времени вылета», - приводит слова пресс-секретаря Azur Air ТАСС.

Ранее сообщалось, что самолет с россиянами вынуждено сел в аэропорту Атлантик-Сити из-за перерасхода топлива.