SpaceX запустила на орбиту спутник связи GovSat-1

1 Февр. 2018 2018-02-01T02:22:48+03:00

Ракета-носитель Falcon 9 со спутником стартовала с космодрома во Флориде Фото: REUTERS

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В среду, 31 января, с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon 9 со спутником связи GovSat-1, который принадлежит совместному предприятию правительства Люксембурга и SES.

Запуск осуществляла американская компания SpaceX, она же вела онлайн-трансляцию на своем сайте. Старт состоялся в 16:25 по времени Восточного побережья США (00:25 мск).

Спутник GovSat-1 изготовлен компанией Orbital ATK, он предназначен для данных по защищенному каналу для государственных нужд. Ожидается, что четырехтонный аппарат прослужит на орбите около 15 лет. Чтобы понаблюдать за его запуском, во Флориду приехали представители правительства Люксембурга.

Напомним, в начале января SpaceX запустила с базы ВВС США на мысе Канаверал ракету Falcon 9 с секретным спутником под кодовым названием Zuma. Позже стало известно, что аппарат не вышел на расчетную орбиту. Он потерян безвозвратно.