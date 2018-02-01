2018-02-01T02:22:48+03:00
В мире

SpaceX запустила на орбиту спутник связи GovSat-1

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома во Флориде
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments8
Ракета-носитель Falcon 9 со спутником стартовала с космодрома во ФлоридеРакета-носитель Falcon 9 со спутником стартовала с космодрома во ФлоридеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 31 января, с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon 9 со спутником связи GovSat-1, который принадлежит совместному предприятию правительства Люксембурга и SES.

Запуск осуществляла американская компания SpaceX, она же вела онлайн-трансляцию на своем сайте. Старт состоялся в 16:25 по времени Восточного побережья США (00:25 мск).

Спутник GovSat-1 изготовлен компанией Orbital ATK, он предназначен для данных по защищенному каналу для государственных нужд. Ожидается, что четырехтонный аппарат прослужит на орбите около 15 лет. Чтобы понаблюдать за его запуском, во Флориду приехали представители правительства Люксембурга.

Напомним, в начале января SpaceX запустила с базы ВВС США на мысе Канаверал ракету Falcon 9 с секретным спутником под кодовым названием Zuma. Позже стало известно, что аппарат не вышел на расчетную орбиту. Он потерян безвозвратно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ученые установили вред рыбьего жира и подсолнечного масла
Генконсульство России в Гонконге приостановило работу из-за авиабомбы
Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти по трубопроводам на своей территории
Конгрессмены США разочарованы отсутствием санкций после публикации «кремлевского доклада»
Мессенджер Telegram пропал из онлайн-магазина Apple
Премьер-министра Дании заподозрили в коррупции
США выделят 350 тысяч долларов на расследование военных преступлений в Сирии
Пожар в японском доме престарелых унес жизни 11 стариков
Резервный фонд России официально прекратил существование
В Таиланде вступил в силу запрет на курение на популярных у туристов пляжах
Сенат Польши одобрил закон о запрете пропаганды идеологии украинских националистов
Канадский сенат одобрил изменение слов гимна на «гендерно нейтральные»
Погода в Москве на 1 февраля 2018 года: ожидается до -6 градусов
Российский самолет, экстренно севший в США, вылетел на Кубу
Оба российских спутника «Канопус-В» успешно достигли целевой орбиты
Посольство России в Вашингтоне: Власти США продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипсобственности
С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1а» с 11 спутниками
Пентагон обнародовал еще пять видео перехвата самолета США российским Су-27
Мэр Риги Ушаков высмеял запуск приложения «Друг языка» в Латвии
Украина объявила, что её суды в Донбассе и Крыму больше не работают
«Кровавое Суперлуние – 2018»: NASA показало все лунное затмение за 35 секунд
Испытания американской системы ПРО Aegis на Гавайях завершились неудачей
Azur Air направит за россиянами в США другой самолет
Захарова рассказала, как Украина напала на Россию из-за снегирей