2018-02-01T04:19:46+03:00
Наука

«Кровавое Суперлуние – 2018»: NASA показало все лунное затмение за 35 секунд

31 января жители Земли наблюдали уникальное небесное явление – «кровавое затмение голубой Луны» [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Такой Луну видели в ЛондонеТакой Луну видели в ЛондонеФото: REUTERS
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31 января 2018 года – день уникальный: у жителей Земли появилась возможность несколько часов любоваться одновременно и необычным полнолунием, и полным лунным затмением.

Луна приблизилась к нашей планете на минимальное расстояние, примерно 359 тысяч километров, и обрела красный оттенок. Это редчайшее астрономическое явление называют «кровавым затмением голубой Луны».

Такой Луну видели в Сирии Фото: REUTERS

Такой Луну видели в СирииФото: REUTERS

Американское космическое агентство NASA на своем сайте запустило прямую трансляцию «Кровавого Суперлуния – 2018».

Стоит отметить, что лучше всего это явление было видно в Сибири и на Дальнем Востоке, в Японии и Австралии, а также на западном побережье США. В европейской части России можно было наблюдать только некоторые фазы «суперлуния».

«Кровавое Суперлуние – 2018» в Крыму, Евпатория Фото: REUTERS

«Кровавое Суперлуние – 2018» в Крыму, ЕвпаторияФото: REUTERS

А мы для вас собрали самые эффектные кадры «Кровавой Суперлуны» и из России, и со всего мира.

Все лунное замение за 35 секунд .Жители Земли наблюдали суперлуние 31 января

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