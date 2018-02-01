«Кровавое Суперлуние – 2018»: NASA показало все лунное затмение за 35 секунд

1 Февр. 2018 2018-02-01T04:19:46+03:00

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31 января 2018 года – день уникальный: у жителей Земли появилась возможность несколько часов любоваться одновременно и необычным полнолунием, и полным лунным затмением.

Луна приблизилась к нашей планете на минимальное расстояние, примерно 359 тысяч километров, и обрела красный оттенок. Это редчайшее астрономическое явление называют «кровавым затмением голубой Луны».

Такой Луну видели в СирииФото: REUTERS

Американское космическое агентство NASA на своем сайте запустило прямую трансляцию «Кровавого Суперлуния – 2018».

Стоит отметить, что лучше всего это явление было видно в Сибири и на Дальнем Востоке, в Японии и Австралии, а также на западном побережье США. В европейской части России можно было наблюдать только некоторые фазы «суперлуния».

«Кровавое Суперлуние – 2018» в Крыму, ЕвпаторияФото: REUTERS

А мы для вас собрали самые эффектные кадры «Кровавой Суперлуны» и из России, и со всего мира.