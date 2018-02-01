Украина объявила, что её суды в Донбассе и Крыму больше не работают
Киев, наконец, закрывает бесполезные украинские суды на неподконтрольных ему территориях в Донецкой и Луганской областях, а также российском Крыму.
Как говорится в сообщении на странице Высшего совета правосудия Украины в Facebook, «прекращается работа местных и апелляционных судов Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей, которые не осуществляют правосудия».
На официальном сайте Совета об этом подробнее. Уточняется, что это решение было принято «в связи с мерами по борьбе с терроризмом в регионе» и в соответствии со статьей 147 закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Лишившихся работы судей переведут в «другие суды того же уровня без конкурса».
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