2018-02-01T04:11:03+03:00
Политика

Украина объявила, что её суды в Донбассе и Крыму больше не работают

Такое решение принял Высший совет правосудия Незалежной «в связи с мерами по борьбе с терроризмом»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Высший совет правосудия Украины решил прекратить работу украинских судов в Крыму, в Донецкой и Луганской областяхВысший совет правосудия Украины решил прекратить работу украинских судов в Крыму, в Донецкой и Луганской областяхФото: REUTERS
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Киев, наконец, закрывает бесполезные украинские суды на неподконтрольных ему территориях в Донецкой и Луганской областях, а также российском Крыму.

Как говорится в сообщении на странице Высшего совета правосудия Украины в Facebook, «прекращается работа местных и апелляционных судов Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей, которые не осуществляют правосудия».

На официальном сайте Совета об этом подробнее. Уточняется, что это решение было принято «в связи с мерами по борьбе с терроризмом в регионе» и в соответствии со статьей 147 закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Лишившихся работы судей переведут в «другие суды того же уровня без конкурса».

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