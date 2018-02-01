Мэр Риги Ушаков высмеял запуск приложения «Друг языка» в Латвии

1 Февр. 2018 2018-02-01T04:57:39+03:00

Новый мобильный сервис позволяет жаловаться на тех, кто плохо знает латышский

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В Латвии запустили новый государственный мобильный сервис, который позволяет не только выявлять ошибки в речи, но и жаловаться тех, кто плохо знает латышский язык.

Появление приложения для смартфонов под названием «Друг языка» с горькой иронией прокомментировал мэр Нил Ушаков, сравнив идею латвийских властей с нововведениями в соседней Эстонии.

«В Эстонии правительство вводит электронные виды на жительство и обсуждает введение собственной криптовалюты. Ответ латвийского правительства не заставил себя ждать. У нас создано приложение, с помощью которого можно жаловаться на нарушителей закона о госязыке», - написал он на своей странице в Facebook. Грустная получилась шутка.

Мэр Риги сравнил нововведение властей Латвии с государственными электронными сервисами соседней ЭстонииФото: Facebook

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