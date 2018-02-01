2018-02-01T04:57:39+03:00
В мире

Мэр Риги Ушаков высмеял запуск приложения «Друг языка» в Латвии

Новый мобильный сервис позволяет жаловаться на тех, кто плохо знает латышский
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Мэр Риги Нил УшаковМэр Риги Нил УшаковФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Латвии запустили новый государственный мобильный сервис, который позволяет не только выявлять ошибки в речи, но и жаловаться тех, кто плохо знает латышский язык.

Появление приложения для смартфонов под названием «Друг языка» с горькой иронией прокомментировал мэр Нил Ушаков, сравнив идею латвийских властей с нововведениями в соседней Эстонии.

«В Эстонии правительство вводит электронные виды на жительство и обсуждает введение собственной криптовалюты. Ответ латвийского правительства не заставил себя ждать. У нас создано приложение, с помощью которого можно жаловаться на нарушителей закона о госязыке», - написал он на своей странице в Facebook. Грустная получилась шутка.

Мэр Риги сравнил нововведение властей Латвии с государственными электронными сервисами соседней Эстонии Фото: Facebook

Мэр Риги сравнил нововведение властей Латвии с государственными электронными сервисами соседней ЭстонииФото: Facebook

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии запретили говорить по-русски на людях

Официальное обращение с призывом к жителям страны выпустил Центр государственного языка прибалтийского государства (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ученые установили вред рыбьего жира и подсолнечного масла
Генконсульство России в Гонконге приостановило работу из-за авиабомбы
Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти по трубопроводам на своей территории
Конгрессмены США разочарованы отсутствием санкций после публикации «кремлевского доклада»
Мессенджер Telegram пропал из онлайн-магазина Apple
Премьер-министра Дании заподозрили в коррупции
США выделят 350 тысяч долларов на расследование военных преступлений в Сирии
Пожар в японском доме престарелых унес жизни 11 стариков
Резервный фонд России официально прекратил существование
В Таиланде вступил в силу запрет на курение на популярных у туристов пляжах
Сенат Польши одобрил закон о запрете пропаганды идеологии украинских националистов
Канадский сенат одобрил изменение слов гимна на «гендерно нейтральные»
Погода в Москве на 1 февраля 2018 года: ожидается до -6 градусов
Российский самолет, экстренно севший в США, вылетел на Кубу
Оба российских спутника «Канопус-В» успешно достигли целевой орбиты
Посольство России в Вашингтоне: Власти США продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипсобственности
С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1а» с 11 спутниками
Пентагон обнародовал еще пять видео перехвата самолета США российским Су-27
Украина объявила, что её суды в Донбассе и Крыму больше не работают
«Кровавое Суперлуние – 2018»: NASA показало все лунное затмение за 35 секунд
SpaceX запустила на орбиту спутник связи GovSat-1
Испытания американской системы ПРО Aegis на Гавайях завершились неудачей
Azur Air направит за россиянами в США другой самолет
Захарова рассказала, как Украина напала на Россию из-за снегирей