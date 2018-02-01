1 Февр. 2018 2018-02-01T05:54:19+03:00

Фрагменты записи инцидента над Черным морем с разных камер собраны в одном ролике [видео]

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Пентагон все пытается доказать, что российские летчики совершали «небезопасные маневры», когда отводили американский самолет-разведчик от границ нашей страны.

В Интернете опубликованы еще пять фрагментов видеозаписи перехвата воздушного судна ВВС США ЕР-3 Aries российским истребителем Су-27. Как утверждает пресс-служба пресс-службы ВМС Соединенных Штатов, собранные в один видеоролик кадры сняты несколькими разными камерами.

Пентагон обнародовал еще пять видео перехвата самолета США российским Су-27 .Инцидент произошел в Черном море 29 января 2018 года

В описании указывается, что «показаны маневры российского Су-27 вокруг EP-3 ВВС США очень близко», долго и «в различных положениях». Дескать, «EP-3 попал в завихрение от реактивной струи Су-27», что могло бы закончиться катастрофой, если бы пилот ошибся или отвлекся.

Напомним, инцидент над Черным морем произошел 29 января. Российский Су-27 не допустил нарушения воздушного пространства нашей страны и провел американца, пока тот не изменил курс. В Минобороны РФ уже заявляли, что полет Су-27 проходил строго по всем правилам и с соблюдением мер безопасности.