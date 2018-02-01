2018-02-01T06:17:33+03:00
Наука

С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1а» с 11 спутниками

Разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Нынешний запуск стал третьим в истории космодрома. Фото: Юрий Смитюк/ТАССНынешний запуск стал третьим в истории космодрома. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Утром в четверг, 1 февраля, с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1а» с одиннадцатью спутниками. Это третий запуск в истории нового российского космодрома.

Ракета выведет на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» и девять малых иностранных космических аппаратов в качестве «попутной нагрузки».

Разгонный блок «Фрегат» уже отделился от третьей ступени ракеты-носителя, сообщил Интерфаксу представитель госкорпорации «Роскосмос». Ожидается, что оба «Канопуса» выйдут на расчётную орбиту в 6:12 по московскому времени, а в 7:50 мск на орбитах будут все 11 спутников.

Напомним, третий старт с космодрома Восточный планировали провести 22 декабря прошлого года, но после неудачного пуска 28 ноября, когда был потерян спутник «Метеор-М», его перенесли на 1 февраля 2018 года. Первый запуск с Восточного состоялся 18 мая 2016 года. Тогда ракета «Союз 2.1а» вывела на орбиту три российских спутника.

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