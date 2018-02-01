Посольство России в Вашингтоне: Власти США продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипсобственности

1 Февр. 2018 2018-02-01T06:58:11+03:00

В дипмиссии подчеркнули, что сохраняется «крайняя озабоченность по поводу состояния российской собственности»

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Посольство России в Вашингтоне заявило, что Москва по-прежнему обеспокоена состоянием российской дипломатической собственности на территории Соединенных Штатов.

«Вопреки всем международным обязательствам американские власти продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипломатической собственности, не дают проверить её сохранность. Такая американская позиция неприемлема», - говорится в заявлении, опубликованном на странице российского посольства в Facebook.

Как подчеркивают в дипмиссии, отказы послу России Анатолию Антонову «войти в здания, принадлежащие Российской Федерации, ничем не мотивируются», и объяснить недружественные действия США не получается «ни логикой, ни здравым смыслом».

«Такая американская позиция неприемлема. Крайняя озабоченность по поводу состояния российской собственности сохраняется», - пишут наши дипломаты.

Напомним, из-за того, что госдеп запретил Антонову войти в заблокированное с сентября генконсульство РФ в Сан-Франциско, послу пришлось ограничиться внешним осмотром.