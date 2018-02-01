2018-02-01T07:34:01+03:00
Наука

Оба российских спутника «Канопус-В» успешно достигли целевой орбиты

Еще девять иностранных космических аппаратов будут на орбитах в ближайшее время
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Первый запуск ракеты с космодрома Восточный состоялся 18 мая 2016 годаПервый запуск ракеты с космодрома Восточный состоялся 18 мая 2016 годаФото: REUTERS
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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» благополучно вывела на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» – № 3 и № 4. Они отделились от разгонного блока.

«Космические аппараты успешно выведены на целевую орбиту, антенны и солнечные батареи раскрылись в штатном режиме», - сообщил журналистам представитель «Роскосмоса».

Напомним, утром 1 февраля состоялся третий запуск в истории космодрома Восточный. Стартовала ракета с одиннадцатью спутниками: двумя российскими «Канопусами» и девятью зарубежными зарубежными малыми космическими аппаратами в качестве полезной «попутной нагрузки».

Пять из них – немецкие аппараты технологического назначения, еще четыре – американские спутники для сбора данных системы автоматической идентификации морских судов LEMUR, уточняет ТАСС. Все они будут на своих целевых орбитах до 7:50 мск.

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