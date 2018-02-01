Российский самолет, экстренно севший в США, вылетел на Кубу

1 Февр. 2018 2018-02-01T07:11:20+03:00

Когда "Боинг 767-300" проделал большую часть пути и пересек Атлантику, экипаж принял решение уйти на запасной аэродром. Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

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Самолет авиакомпании Azur Air, совершавший чартерный перелет из России на Кубу и запросивший в среду днем разрешение на экстренную посадку у американских властей, покинул международный аэропорт Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси).

Вылет в кубинский Варадеро с территории США российские летчики осуществили в среду, в 21:54 по нью-йоркскому времени.

На борту самолета находятся 308 россиян - 294 пассажира и 14 членов экипажа.

Дипломаты Генерального консульства РФ в Нью-Йорке находились в аэропорту Атлантик-Сити и оказывали необходимую помощь российским гражданам, а также находились в постоянном контакте с местными властями для быстрейшего разрешения ситуации.