2018-02-01T07:37:37+03:00
В мире

Канадский сенат одобрил изменение слов гимна на «гендерно нейтральные»

Изменения будут внесены в англоязычную версию национального гимна
Екатерина БОЛГОВА
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Сенат Канады одобрил изменения национального гимнаСенат Канады одобрил изменения национального гимнаФото: REUTERS
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Канадский сенат (верхняя палата парламента) одобрил законопроект об изменении слов национального гимна "О, Канада". Как сообщается в официальном микроблоге сената в Twitter, слово "сыны" будет заменено на "нас".

"Законопроект под номером С-210 был одобрен в третьем чтении", - говорится в сообщении.

Ожидается, что изменения будут внесены в англоязычную версию гимна. Таким образом,вместо строчки "патриотизм - удел всех твоих сынов" будет звучать "патриотизм - удел всех нас". Чтобы документ вступил в силу, его должна подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт.

Законопроект был внесен представителем правящей Либеральной партии, Палата общин (нижняя палата парламента) одобрила его еще в 2016 году. Представители Консервативной партии выступали против изменений, но либералы имеет большинство.

Песня "О, Канада", которая стала официальным гимном в 1980 году, была написана на французском языке за сто лет до этого.

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