2018-02-01T08:12:26+03:00
В мире

В Таиланде вступил в силу запрет на курение на популярных у туристов пляжах

В частности, ограничения действуют на острове Пхукет, в курортных городах Паттайя и Хуахин
Екатерина БОЛГОВА
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В Таиланде c 1 февраля вступил в силу запрет на курение на пляжахВ Таиланде c 1 февраля вступил в силу запрет на курение на пляжахФото: EAST NEWS
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С 1 февраля в Таиланде вступил в силу запрет на курение на наиболее популярных у туристов пляжах, нарушителям грозит штраф до 100 тысяч батов (больше 3 тысяч долларов) и даже тюремное заключение до одного года.

Ограничения вводятся на 24 пляжах в 15 провинциях королевства — в частности, на острове Пхукет, в курортных городах Паттайя, Хуахин.

"Прежде чем идти на пляж курильщики должны погасить сигарету. Курение строго запрещено", - заявил руководитель одного из региональных подразделений департамента морских и береговых ресурсов Баннарак Сермтхонг.

На пляжах, попавших под запрет, соответствующие информационные таблички были установлены несколько месяцев назад. Также здесь созданы специальные места для курения - небольшие стеклянные павильоны с вытяжкой, передает ТАСС.

В Туристическом управлении Таиланда заявили, что в случае успеха эту меру могут распространить на все пляжи королевства. Перечень "некурящих" пляжей опубликован на сайте российского посольства в Таиланде.

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