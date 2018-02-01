2018-02-01T09:24:24+03:00
Происшествия

Пожар в японском доме престарелых унес жизни 11 стариков

Трагедия произошла в городе Саппоро на острове Хоккайдо [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В сгоревшем доме престарелых для малообеспеченных жили всего 16 пожилых японцевВ сгоревшем доме престарелых для малообеспеченных жили всего 16 пожилых японцевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Жертвами пожара в небольшом доме престарелых для бедняков в японском городе Саппоро на острове Хоккайдо стали большинство его обитателей. В приюте проживали всего 16 человек, одиннадцать из них – восемь мужчин и три женщины – погибли.

Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на представителей местной противопожарной службы, которая в Японии выполняет функции МЧС. Спасателям удалось вывести из горящего здания только трех пожилых мужчин и двух женщин.

Из пылающего здания спасатели успели вывести только пять стариков Фото: REUTERS

Из пылающего здания спасатели успели вывести только пять стариковФото: REUTERS

Сигнал о пожаре в доме престарелых поступил в 23.40 среды по местному времени (17.40 мск), его тушили 40 пожарных расчетов. Однако спасти людей не удалось. Все жильцы приюта получали социальное пособие как малообеспеченные граждане.

Причины возгорания устанавливаются. Пока полиция никаких версий не озвучила. Правоохранительные органы начали расследование, сообщает сайт "Свободная пресса"

Напомним, на прошлой неделе крупный пожар в южнокорейской больнице унес жизни более 40 человек, около 80 пострадали.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ученые установили вред рыбьего жира и подсолнечного масла
Генконсульство России в Гонконге приостановило работу из-за авиабомбы
Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти по трубопроводам на своей территории
Конгрессмены США разочарованы отсутствием санкций после публикации «кремлевского доклада»
Мессенджер Telegram пропал из онлайн-магазина Apple
Премьер-министра Дании заподозрили в коррупции
США выделят 350 тысяч долларов на расследование военных преступлений в Сирии
Резервный фонд России официально прекратил существование
В Таиланде вступил в силу запрет на курение на популярных у туристов пляжах
Сенат Польши одобрил закон о запрете пропаганды идеологии украинских националистов
Канадский сенат одобрил изменение слов гимна на «гендерно нейтральные»
Погода в Москве на 1 февраля 2018 года: ожидается до -6 градусов
Российский самолет, экстренно севший в США, вылетел на Кубу
Оба российских спутника «Канопус-В» успешно достигли целевой орбиты
Посольство России в Вашингтоне: Власти США продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипсобственности
С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1а» с 11 спутниками
Пентагон обнародовал еще пять видео перехвата самолета США российским Су-27
Мэр Риги Ушаков высмеял запуск приложения «Друг языка» в Латвии
Украина объявила, что её суды в Донбассе и Крыму больше не работают
«Кровавое Суперлуние – 2018»: NASA показало все лунное затмение за 35 секунд
SpaceX запустила на орбиту спутник связи GovSat-1
Испытания американской системы ПРО Aegis на Гавайях завершились неудачей
Azur Air направит за россиянами в США другой самолет
Захарова рассказала, как Украина напала на Россию из-за снегирей