Пожар в японском доме престарелых унес жизни 11 стариков

1 Февр. 2018 2018-02-01T09:24:24+03:00

В сгоревшем доме престарелых для малообеспеченных жили всего 16 пожилых японцев Фото: REUTERS

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Жертвами пожара в небольшом доме престарелых для бедняков в японском городе Саппоро на острове Хоккайдо стали большинство его обитателей. В приюте проживали всего 16 человек, одиннадцать из них – восемь мужчин и три женщины – погибли.

Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на представителей местной противопожарной службы, которая в Японии выполняет функции МЧС. Спасателям удалось вывести из горящего здания только трех пожилых мужчин и двух женщин.

Из пылающего здания спасатели успели вывести только пять стариковФото: REUTERS

Сигнал о пожаре в доме престарелых поступил в 23.40 среды по местному времени (17.40 мск), его тушили 40 пожарных расчетов. Однако спасти людей не удалось. Все жильцы приюта получали социальное пособие как малообеспеченные граждане.

Причины возгорания устанавливаются. Пока полиция никаких версий не озвучила. Правоохранительные органы начали расследование, сообщает сайт "Свободная пресса"

Напомним, на прошлой неделе крупный пожар в южнокорейской больнице унес жизни более 40 человек, около 80 пострадали.