США выделят 350 тысяч долларов на расследование военных преступлений в Сирии

1 Февр. 2018 2018-02-01T08:53:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты направят 350 тысяч долларов в международный беспристрастный и независимый механизма (International, Impartial & Independent Mechanism - IIIM) по расследованию преступлений в Сирии.

Об этом сообщает американское постпредство при ООН, отмечая, что IIIM("поможет усилиям по привлечению к ответственности за зверства режима Асада, в том числе применение химического оружия. По мнению Вашингтона, Россия "убила" Совместный механизм расследования.

IIIM был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2016 года, но до недавнего времени практически не использовался - его функции выполнял Совместный механизм ОЗХО-ООН (СМР). Но 18 ноября прошлого года он прекратил свое существование. Это произошло после того, как Совет Безопасности ООН не смог прийти к соглашению о продлении мандата экспертов.

В январе этого года российская сторона предложила создать Независимый механизм ООН по расследованию химатак в Сирии (UNIMI), но США не поддержали это предложение.