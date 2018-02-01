2018-02-01T08:53:33+03:00
В мире

США выделят 350 тысяч долларов на расследование военных преступлений в Сирии

Американское постпредство при ООН заявило, что Россия «убила» Совместный механизм расследования
Екатерина БОЛГОВА
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США потратят $350 тысяч на расследование военных преступлений в СирииСША потратят $350 тысяч на расследование военных преступлений в СирииФото: REUTERS
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Соединенные Штаты направят 350 тысяч долларов в международный беспристрастный и независимый механизма (International, Impartial & Independent Mechanism - IIIM) по расследованию преступлений в Сирии.

Об этом сообщает американское постпредство при ООН, отмечая, что IIIM("поможет усилиям по привлечению к ответственности за зверства режима Асада, в том числе применение химического оружия. По мнению Вашингтона, Россия "убила" Совместный механизм расследования.

IIIM был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2016 года, но до недавнего времени практически не использовался - его функции выполнял Совместный механизм ОЗХО-ООН (СМР). Но 18 ноября прошлого года он прекратил свое существование. Это произошло после того, как Совет Безопасности ООН не смог прийти к соглашению о продлении мандата экспертов.

В январе этого года российская сторона предложила создать Независимый механизм ООН по расследованию химатак в Сирии (UNIMI), но США не поддержали это предложение.

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