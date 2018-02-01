2018-02-01T09:52:30+03:00
В мире

Конгрессмены США разочарованы отсутствием санкций после публикации «кремлевского доклада»

По словам зампредседателя комитета сената по международным делам Бена Кардина, по этому вопросу пройдут отдельные слушания
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В конгрессе США прокомментировали "кремлевский доклад"В конгрессе США прокомментировали "кремлевский доклад"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Заместитель председателя комитета сената США по международным делам Бен Кардин заявил, что в конгрессе разочарованы отсутствием санкций, последовавших за публикацией "кремлевского доклада".

Он отметил, что по этому вопросу состоятся отдельные слушания. А также подчеркнул, что конгресс не будет публиковать секретную часть доклада.

Представитель комитета по международным делам палаты представителей Брэд Шерман добавил, что "кремлевский доклад" - это лишь намек на введение санкций. По его словам, такой документ "не так сложно подготовить", передает РИА Новости.

Напомним, "кремлевский доклад", подготовленный Минфином США в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", был опубликован в ночь на вторник, 30 января. В список попали 210 российских чиновников и бизнесменов. Отмечалось, что документ не подразумевает автоматических санкций, которые могут ввести в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ученые установили вред рыбьего жира и подсолнечного масла
Генконсульство России в Гонконге приостановило работу из-за авиабомбы
Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти по трубопроводам на своей территории
Мессенджер Telegram пропал из онлайн-магазина Apple
Премьер-министра Дании заподозрили в коррупции
США выделят 350 тысяч долларов на расследование военных преступлений в Сирии
Пожар в японском доме престарелых унес жизни 11 стариков
Резервный фонд России официально прекратил существование
В Таиланде вступил в силу запрет на курение на популярных у туристов пляжах
Сенат Польши одобрил закон о запрете пропаганды идеологии украинских националистов
Канадский сенат одобрил изменение слов гимна на «гендерно нейтральные»
Погода в Москве на 1 февраля 2018 года: ожидается до -6 градусов
Российский самолет, экстренно севший в США, вылетел на Кубу
Оба российских спутника «Канопус-В» успешно достигли целевой орбиты
Посольство России в Вашингтоне: Власти США продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипсобственности
С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1а» с 11 спутниками
Пентагон обнародовал еще пять видео перехвата самолета США российским Су-27
Мэр Риги Ушаков высмеял запуск приложения «Друг языка» в Латвии
Украина объявила, что её суды в Донбассе и Крыму больше не работают
«Кровавое Суперлуние – 2018»: NASA показало все лунное затмение за 35 секунд
SpaceX запустила на орбиту спутник связи GovSat-1
Испытания американской системы ПРО Aegis на Гавайях завершились неудачей
Azur Air направит за россиянами в США другой самолет
Захарова рассказала, как Украина напала на Россию из-за снегирей