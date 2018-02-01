Конгрессмены США разочарованы отсутствием санкций после публикации «кремлевского доклада»

1 Февр. 2018 2018-02-01T09:52:30+03:00

По словам зампредседателя комитета сената по международным делам Бена Кардина, по этому вопросу пройдут отдельные слушания

Изменить размер текста: A A

Заместитель председателя комитета сената США по международным делам Бен Кардин заявил, что в конгрессе разочарованы отсутствием санкций, последовавших за публикацией "кремлевского доклада".

Он отметил, что по этому вопросу состоятся отдельные слушания. А также подчеркнул, что конгресс не будет публиковать секретную часть доклада.

Представитель комитета по международным делам палаты представителей Брэд Шерман добавил, что "кремлевский доклад" - это лишь намек на введение санкций. По его словам, такой документ "не так сложно подготовить", передает РИА Новости.

Напомним, "кремлевский доклад", подготовленный Минфином США в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", был опубликован в ночь на вторник, 30 января. В список попали 210 российских чиновников и бизнесменов. Отмечалось, что документ не подразумевает автоматических санкций, которые могут ввести в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом".