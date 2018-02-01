Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти по трубопроводам на своей территории

1 Февр. 2018 2018-02-01T10:26:32+03:00

Тарифы поднялись в среднем на 6,7% с 1 февраля

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Белоруссия с 1 февраля 2018 года повысила тарифы на транспортировку российской нефти по трубопроводам на своей территории. Об этом сообщило министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики.

Тарифы поднялись в среднем на 6,7%. По территории Белоруссии из России в Европу транспортируется нефть по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтраснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба", передает ТАСС.

Ранее официальный представитель российского оператора нефтепроводов "Транснефть" Игорь Демин сообщал, что белорусская сторона предлагала поднять тарифы на 7,6%, но в результате переговоров было решено проиндексировать транзит на 6,7%.

В начале 2016 года Минск хотел сокращения цены на российский газ с 132 долларов до 73 долларов за 1 тыс. куб. м. В ответ Москва сократила поставки беспошлинной нефти в республику, а Белоруссия пообещала увеличить тарифы на транзит российской нефти на 50%. Позже конфликт был решен.