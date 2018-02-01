Генконсульство России в Гонконге приостановило работу из-за авиабомбы

1 Февр. 2018 2018-02-01T10:24:53+03:00

Это уже вторая бомба, найденная в Гонконге за последнюю неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Российское Генконсульство в Гонконге вынуждено было приостановить свою работу из-за обнаруженной в районе Ваньчай авиабомбы времен Второй мировой войны.

Небоскреб Sun Hung Kai Centre, на 21‐м этаже которого находится офис дипломатической миссии, было эвакуировано. Правоохранители перекрали доступ вего к 12 зданиям и вывели из опасной зоны свыше 4,6 тысяч человек.

Отмечается, что вес неразорвавшегося снаряда составляет 450 килограммов. По мнению саперов, бомбы находится в опасном состоянии и может в любой момент взорваться. К тому же доступ специального оборудования к снаряду затрудняется его положением и тем, что механизм плавкого предохранителя сильно поврежден.

Между тем, как сообщает телеканал "360" со ссылкой на фейсбук Генконсульства РФ, диппредставительство вернется к обычному режиму работы уже около 14:00 1 февраля.

Напомним, что 27 января в этом же районе обнаружили неразорвавшийся снаряд, в котором было заложено около 225 кг взрывчатых веществ.