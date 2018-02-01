Собянин - «КП»: Москва не является городом для богатых

1 Февр. 2018 2018-02-01T16:27:21+03:00

Мэр столицы ответил на вопросы журналистов и жителей города в прямом эфире Радио "Комсомольская правда"

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Москва не является городом для обеспеченных горожан, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время видеотрансляции на сайте и в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Процентов 80 москвичей получают зарплату в диапазоне о 40 до 70 тысяч рублей. Москва постоянно приводит себя в подарок, создает новые парки, культурные центры. В Москве развивается экономика, привлекается инвестиции. Это не за счет кого-то. Наоборот, отчисления налоговые Москвы в федеральный бюджет уже достигли полтора триллиона рублей», - рассказал Собянин.

Он отметил, что Москву также неправильно называть «городом пенсионеров».

«Мы создаем новые рабочие месте. Москва не знала, что такое массовая безработица. Мы создаем высокий уровень социальной защиты, чтобы пожилые люди, ветераны чувствовали себя комфортно», - добавил мэр.

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