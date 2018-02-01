2018-02-01T16:27:21+03:00
Москва

Собянин - «КП»: Москва не является городом для богатых

Мэр столицы ответил на вопросы журналистов и жителей города в прямом эфире Радио "Комсомольская правда"
Екатерина БОЛГОВА
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Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Евгения ГУСЕВА
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Москва не является городом для обеспеченных горожан, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время видеотрансляции на сайте и в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Процентов 80 москвичей получают зарплату в диапазоне о 40 до 70 тысяч рублей. Москва постоянно приводит себя в подарок, создает новые парки, культурные центры. В Москве развивается экономика, привлекается инвестиции. Это не за счет кого-то. Наоборот, отчисления налоговые Москвы в федеральный бюджет уже достигли полтора триллиона рублей», - рассказал Собянин.

Он отметил, что Москву также неправильно называть «городом пенсионеров».

«Мы создаем новые рабочие месте. Москва не знала, что такое массовая безработица. Мы создаем высокий уровень социальной защиты, чтобы пожилые люди, ветераны чувствовали себя комфортно», - добавил мэр.

Слушайте ответы на вопросы главы Москвы в прямом эфире на частоте 97,2 FM в Москве, смотрите прямую видеотрансляцию на нашем сайте или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Сергей Собянин: Благоустройство столицы из центра будет перемещаться к окраинам.Мэр Москвы в прямом эфире Радио Комсомольская правда рассказал о том, как будет проходить благоустройство столицы, строительстве метро и реновации.

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