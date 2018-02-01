2018-02-01T14:45:42+03:00
Политика

На Украине учительницу обвинили в «сепаратизме» из-за преподавания на русском языке

В школе уже началась проверка на соответствие педагога своей должности
Дарья ИВАШКИНА
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На Украине учительницу обвинили в «сепаратизме» из-за преподавания на русском языкеНа Украине учительницу обвинили в «сепаратизме» из-за преподавания на русском языкеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В украинском Днепре (бывшем Днепропетровске) прошло акция протеста, участники которой требовали увольнения учителей школ, отказывающихся преподавать на государственном языке, как того требует закон страны «Об образовании».

Стоит отметить, что поводом же для протеста стал скандал в школе №108. Как выяснилось, там учительница истории Украины обвинила свою коллегу в «сепаратизме», поскольку та общается с учениками на русском языке.

По данным украинских СМИ, женщина, в отношении которой были выдвинуты обвинения, в настоящее время находится на больничном. Между тем в школе уже началась проверка на соответствие учителя истории незалежной своей должности, хотя руководство учебного заведения и уверяет, что этот конфликт давний и носит личный характер.

Напомним, с 28 сентября прошлого года на Украине вступил в силу подписанный президентом страны Петром Порошенко закон «Об образовании», который официально запрещает преподавать в школах и вузах на русском языке и других языках нацменьшинств.

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