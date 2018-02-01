На Украине учительницу обвинили в «сепаратизме» из-за преподавания на русском языке

1 Февр. 2018 2018-02-01T14:45:42+03:00

В школе уже началась проверка на соответствие педагога своей должности

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В украинском Днепре (бывшем Днепропетровске) прошло акция протеста, участники которой требовали увольнения учителей школ, отказывающихся преподавать на государственном языке, как того требует закон страны «Об образовании».

Стоит отметить, что поводом же для протеста стал скандал в школе №108. Как выяснилось, там учительница истории Украины обвинила свою коллегу в «сепаратизме», поскольку та общается с учениками на русском языке.

По данным украинских СМИ, женщина, в отношении которой были выдвинуты обвинения, в настоящее время находится на больничном. Между тем в школе уже началась проверка на соответствие учителя истории незалежной своей должности, хотя руководство учебного заведения и уверяет, что этот конфликт давний и носит личный характер.

Напомним, с 28 сентября прошлого года на Украине вступил в силу подписанный президентом страны Петром Порошенко закон «Об образовании», который официально запрещает преподавать в школах и вузах на русском языке и других языках нацменьшинств.